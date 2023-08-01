لاعبو المنستيري: الانهيار أمام النصر “أمر طبيعي”

اعتبر صادق يدعس حارس مرمى الاتحاد المنستيري التونسي، خسارة فريقه أمام النصر برباعية مقابل هدف نتيجة طبيعية لما واجهه الفريق من ظروف صعبة خلال الفترة الماضية.
وقال يدعس في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “فقدنا 13 لاعبًا بنهاية الموسم واستقطبنا 10 لاعبين لذا نسعى من خلال هذه البطولة لتحقيق مزيد من الانسجام في الفريق”.
وأضاف صادق أن الفريق سيسعى خلال الفترة المقبلة لتصحيح الأخطاء استعدادًا للموسم الجديد.
من جانبه قال اللاعب فرات السلطاني إن الفريق في فترة استعداد للموسم الجديد، والتي تأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها الفريق على المستوى الفني، وهو ما أثر بشكل كبير على الصورة التي ظهر بها الفريق خلال البطولة. وفق “سبورت 24”.
وأرجع السلطاني انهيار الفريق في الدقائق الأخيرة أمام النصر نتيجة تراجع الأداء البدني بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في المباراة الماضية أمام الزمالك وكذلك الجهد الذي بذلوه أمام كتيبة من النجوم العالميين الذين يزخر بهم النصر وهو ما رجح كفته.