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رياضة > كاسترو: مباراة الزمالك طريقنا للتأهل لدور الثمانية
01/08/2023   8:04 ص

كاسترو: مباراة الزمالك طريقنا للتأهل لدور الثمانية

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أعرب مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في إطار منافسات كأس الملك سلمان للأندية.

وحقق النصر فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1 ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي: “كانت مواجهة من طرف واحد، تحكمنا في المباراة كاملة، لم نصل كثيرًا في الشوط الأول، في الشوط الثاني استطعنا تحسين بعض الأمور وتحديدًا في تمركز تاليسكا والأظهرة”. وفق “سبورت 24”.

وأضاف: “نهنئ لاعبينا على الروح العالية التي تحلّوا بها تحديدًا بعد استقبال الهدف صنعنا ردة فعل قوية”، مضيفًا: “مباراة الزمالك مهمة جدًا وهي طريقنا للتأهل للأدوار القادمة”.

كاسترو: مباراة الزمالك طريقنا للتأهل لدور الثمانية

رياضة
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