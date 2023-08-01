“بانيجا” يقود الشباب لخطف الصدارة من الزمالك

حقق نادي الشباب فوزًا ثمينًا على حساب الزمالك المصري، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس الملك سلمان للأندية العربية.
وسجل إيفر بانيجا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح عند الدقيقة (44).
وبهذا الفوز خطف الشباب صدارة المجموعة من الزمالك بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط ، فيما توقف رصيد الفريق المصري عند 3 نقاط في انتظار مباراة النصر والاتحاد المنستيري.
أحداث المباراة
جاءت أول محاولة على المرميين في الدقيقة 38، عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو لكن حارس الشباب تصدى لها ببراعة.
ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لحسم حالة جدلية بعدما لمس مدافع الزمالك للكرة داخل منطقة الجزاء، ليقرر احتساب ركلة جزاء تقدم لتنفيذها ايفر بانيجا، ليسكنها بنجاح معلنا عن الهدف الأول.
وبدأ الزمالك الشوط الثاني من المباراة بضغط هجومي بحثًا عن تسجيل هدف التعادل. وطالب شيكابالا بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من إياغو سانتوس لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب. وفق “سبورت 24”.
وسدد أحمد فتوح لاعب الزمالك تسديدة خطيرة من على حدود منطقة جزاء لكن حارس الشباب كيم تصدى لها. وقاد بانيجا هجمة خطيرة وأرسل تمريرة بينية في اتجاه أحمد عبده لكن دفاع الزمالك نجح في إبعاد الكرة.
وأبعد حارس مرمى الشباب كيم هجمة خطيرة من إنفراد تام لشيكابالا قبل أن يرفع الحكم المساعد راية بوجود تسلل. ومنعت العارضة أخطر فرص المباراة بعد تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 72.
وقاد بانيجا هجمة منظمة وتبادل الكرة مع تركي العمار لكن دفاع الزمالك أبعد الكرة في اللحظات الأخيرة. وسدد شيكابالا كرة صاروخية من الجهة اليمنى لكنها علت مرمى حارس نادي الشباب في فرصة خطيرة. وحافظ الشباب على تقدمه في اللحظات الأخيرة بفضل التنظيم الدفاعي الجيد وغلق المساحات على لاعبي الزمالك.