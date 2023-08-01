“الاتحاد” يعلن رسميا ضم “فابينيو”

أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ضم لاعب وسط ليفربول، البرازيلي فابينيو، لمدة 3 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.
ونشر الاتحاد مقطع فيديو لفابينيو على “تويتر” حمل عنوان: “النمور مسموح لها بالعبور”. وسخر الفيديو من عناوين وسائل إعلام تحدث بعضها عن فشل الصفقة أو تأخرها.
وجاء ذلك تاكيدا لما نشره “سبورت 24” في وقت سابق، عن توقيع فابينيو على عقود انضمامه إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الحالية، على أن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة
وبانضمام فابينيو هذا يعني أن خط وسط الاتحاد سيضم ثنائي على أعلى مستوى خاصة أن الفريق تعاقد في وقت سابق مع لاعب تشيلسي السابق، نجولو كانتي.
وفي الانتقالات الصيفية الحالية، أبرم الاتحاد صفقة مهمة على رأسها ضم قائد ريال مدريد السابق، كريم بنزيما، والبرتغالي الشاب جواو فيليبي جوتا.
ودافع ابن الـ29 عاماً عن ألوان ليفربول منذ 2018 بعدما قدم اليه من موناكو، وخاض مع “الحمر” 151 مباراة في الدوري الممتاز و219 في جميع المسابقات.
وتوج فابينيو خلال مشواره مع ليفربول بلقب دوري الأبطال عام 2019 والدوري المحلي عام 2020 الذي كان الأول للفريق منذ 1990، إضافة الى كأس إنجلترا (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).
ودافع فابينيو عن ألوان المنتخب البرازيلي في 29 مباراة منذ 2015.