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جديد المحليات > أمير تبوك يسلّم 202 أسرة وحداتهم السكنية الجديدة
01/08/2023   2:03 م

أمير تبوك يسلّم 202 أسرة وحداتهم السكنية الجديدة

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سلم أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين بالإمارة من برنامج الإسكان التنموي، التابع لوزارة الإسكان، والبالغ عددهم 202 أسرة.

وقال أمير تبوك خلال حفل التسليم، إن الإسكان من أولويات واهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن مشكلة الإسكان أصبحت شيئًا من الماضي، وأصبحنا نرى الآن كل يوم هناك إسكان جديد، وجهود وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعاملين معه ملموسة في هذا الشأن، ونحن بمنطقة تبوك نلمسها جيدًا. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قدّم أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف شرحًا عن نماذج الوحدات السكنية وما تحتويه من مرافق تم بناؤها وفق تصاميم عصرية ومساحات متنوعة ومتعددة توافق خصوصية الأسرة السعودية وتناسب عدد أفرادها.

أمير تبوك يسلّم 202 أسرة وحداتهم السكنية الجديدة

جديد المحليات
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