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جديد المحليات > نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر “مساند”
01/08/2023   2:02 م

نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر “مساند”

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إتاحة خدمة نقل “خدمات العمالة المنزلية” بين الأفراد عبر منصة مساند وذلك اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن إطار عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، ورفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.

وأبانت أن الخدمة تتيح للمواطنين الأفراد نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة، بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام، ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية صاحب العمل الحالي والعامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على عملية النقل.

وأكدت أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة ووفق سقوف الأسعار المحددة من الوزارة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في حفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي عند النقل، من خلال إصدار عقد عمل مُحدد المدة يحتوي على بنود تحفظ حق الطرفين وسيتم مشاركته مع الطرفين للموافقة.

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وفق “أخبار 24”.

نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر “مساند”

جديد المحليات
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