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01/08/2023   2:01 م

اليوم.. إعلان المرشحين لمقابلات وظائف التعليم

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تعلن وزارة التعليم اليوم (الثلاثاء)، أسماء المرشحين للمقابلات الخاصة بشغل الـ11.5 ألف وظيفة تعليمية التي انتهت فترة التقديم لها قبل يومين.

وفي 25 يوليو الماضي، فتحت وزارة التعليم باب التقديم على 11.5 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

وانتهى موعد التقديم على الوظائف المعلنة يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

اليوم.. إعلان المرشحين لمقابلات وظائف التعليم

جديد المحليات
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