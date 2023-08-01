خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

ترأس خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)
واطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
وتناول المجلس عدداً من التقارير حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في السودان والنيجر، ويجدد مطالبة المملكة بتغليب المصلحة الوطنية في هذين البلدين ووقف التصعيد العسكري، والرفض التام للانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم. وفق “أخبار 24”.