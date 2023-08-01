وظائف شاغرة بعدة تخصصات بالقوات البرية

أعلنت القوات البرية ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال، طرح 138 وظيفة شاغرة في التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، والخاصة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة.
وأوضحت القوات البرية أن عدد الوظائف المتاحة في إدارات المدن العسكرية، وإدارات التشغيل والصيانة بالمناطق، هي 25 وظيفة بخميس مشيط، و22 بالمنطقة الشرقية، و35 بالعيينة، و11 بالخرج والسليل، و12 بالطائف، و 7 بالقصيم، و20 بنجران، و6 بالمدينة المنورة.
ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع، وذلك بدءًا من تاريخ 19 محرم 1445هـ ولمدة خمسة أيام.
وفق “أخبار 24”.