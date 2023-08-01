نيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة غدًا

يتشرف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، بغسل الكعبة المشرفة غدًا الأربعاء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويشارك في غسل الكعبة المشرفة، عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – وأبنائه من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين. وفق “أخبار 24”.
وتعمل إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام على توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة؛ لتطييب الكعبة المشرفة بعد غسلها.