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جديد المحليات > “النفقة” يسلّم 27 مليون ريال لـ28 ألف مستفيد
01/08/2023   3:45 م

“النفقة” يسلّم 27 مليون ريال لـ28 ألف مستفيد

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كشفت وزارة العدل اليوم (الثلاثاء)، عن صرف صندوق النفقة أكثر من 27 مليون ريال، لأكثر من 28 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وأوضحت أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 110 مدن ومحافظات بمناطق المملكة كافة، حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع .

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يتيح خدماته للمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة. وفق “أخبار 24”.

“النفقة” يسلّم 27 مليون ريال لـ28 ألف مستفيد

جديد المحليات
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