“الاستثمارات” يمتلك 23% من رأس مال “مبكو”

وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق “مبكو”، سيمتلك بموجبها أكثر 23.08% من أسهم الشركة.
ونصت الاتفاقية على أن تقوم الشركة بزيادة رأس مالها من أكثر من 666 مليون ريال إلى أكثر من 866 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19 مليون سهم عادي جديد تمثل 30٪ من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، على أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق.وفق “أخبار 24”.
كما نصت الاتفاقية، على أن تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08٪ بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة، والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب ما يقارب 630 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.