“انخفاض” أسعار الفلل و”العمارات”

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.8% في الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، فيما انخفضت أسعار العمارات بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 5% والبيوت بنسبه 0.1%.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع المؤشر جاء متأثراً بارتفاع أسعار كل من العقارات السكنية بنسبة 1.1% والعقارات التجارية بنسبة 0.2%، كما ساهم انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.
وقالت إنه نظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع هذا المؤشر، إذ ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% وذلك على أساس سنوي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت “الإحصاء” أنه من بين العقارات السكنية الأخرى فقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1%، مشيرة إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.2% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1% واستقرت أسعار العمارات والمراكز التجارية في الربع الثاني 2023م، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.