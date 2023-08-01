وصول أولى طائرات أسطول “السعودية”

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى طائرات الخطوط السعودية من طراز ايرباص A321neo قادمة من مصنع ايرباص لصناعة الطائرات في مدينة هامبورغ بألمانيا.
وتعد الطائرة الجديدة ضمن الطلبية البالغ عددها 20 طائرة والمتوقع وصولها بالكامل بحلول عام 2026، ويأتي توالي وصول هذا الطراز تحت شعار “نحلق نحو آفاق جديدة” والذي ابتكرته “السعودية” بما يتواكب مع خططها التوسعية لأسطولها مع النقلة النوعية في منظومة الخدمات.
وتندرج الطائرة الجديدة ذات الهيكل الحديث ضيق البدن ضمن عائلة طائرات 320A من ايرباص، والتي تعد أشهر سلسلة طائرات تجارية بممر واحد على مستوى العالم، كما تعد الخيار المفضل لشركات الطيران العالمية؛ لما تمتاز به من أداءٍ عال، وأجواء مريحة للضيوف. كما تقدم مستوياتٍ مميزة من الأداء التشغيلي، فيما تبلغ سعة درجة الأعمال 20 مقعدا والضيافة 168 مقعدا. وفق “أخبار 24”.
وتتميز الطائرة بقدرتها على توفير الوقود بمستوياتٍ عالية؛ إذ ساهمت عائلة طائرات 320A من ايرباص في منع انبعاث 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون منذ بدء استخدامها على مستوى العالم في عام 2016، فساهم ذلك في تقليل احتراق الوقود وانبعاثات الكربون بنسبة 20%، وتقليل مستويات الضوضاء بنسبة 50%، وساعد كذلك على تقليل تكاليف أعمال صيانة الهيكل بنسبة 5%، وتوفير نفقات التشغيل لكل مقعد بنسبة 14%، مقارنةً بالأجيال السابقة من الطائرات التجارية.