سفراء يؤدون القسم أمام الملك

أدى عدد من السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة.
وشملت مجموعة السفراء الذين أدوا القسم، السفير المعين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد البريثن، والسفير المعين لدى نيوزيلندا مهنا أبا الخيل، والسفير المعين لدى أذربيجان عصام الجطيلي، والسفير المعين لدى النمسا عبدالله بن خالد طولة، والسفير المعين لدى فنزويلا عبدالله السيحاني، والسفير المعين لدى تنزانيا يحيى بن أحمد عكيش، والسفير المعين لدى تركيا فهد أبو النصر.
وقال السفراء أثناء أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص”.
ومن جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم.
حضر أداء القسم، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.