أرباح سابك للمغذيات تنخفض 78% بالربع الثاني 2023

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية انخفاض أرباحها خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 78% من 3 مليارات ريال إلى 651 مليون ريال.
وأرجعت الشركة، في تقرير النتائج المالية الموحدة الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 52%، وانخفاض الكميات المبيعة لمنتجات الشركة بنسبة 3%.
وسجلت الشركة أيضا انخفاضاً في أرباحها مقارنة بالربع السابق بنسبة 33.6% من 981 مليون ريال إلى 651 مليون ريال، مضيفة أن هذا الانخفاض سببه انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 18% . وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن ارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة بنسبة 16% حد من أثر هذا الانخفاض، وذلك بعد انتهاء الشركة من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة الرابع لإنتاج اليوريا والأمونيا خلال الربع السابق بالإضافة إلى ارتفاع الكميات المبيعة من الشركات الزميلة.