ارتفاع الاكتفاء الذاتي بـ”البن والفواكه”

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي بقطاع القيمة المضافة إلى أكثر من 63%
ودعم البرنامج دعم أكثر من 63 ألف مشروع زراعي بالقطاع خلال العام الحالي، كما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتنويعه، وتوفير إمدادات غذائية محلية مستقرة وحدوث استقرار نسبي في الأسعار، وتقليل التأثيرات السلبية لتقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية.
وأكد البرنامج أنه ساعد في تطوير عدة محاصيل زراعية أسهمت في سد النقص في حالات الطوارئ، بجانب تحسين مستوى المعيشة، مشيراً إلى تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عدة قطاعات منها، قطاع البن الذي حقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 16% بإنتاج تخطى ألف طن في العام الحالي، ومستهدف الوصول إلى 7 آلاف طن بحلول عام 2026م.
وأضاف أن نسبة الاكتفاء الذاتي بقطاع الفواكه وصلت إلى 22 % بإنتاج 90 ألف طن، متوقعاً الوصول عام 2026 إلى 305 آلاف طن، فيما حقق قطاع الورد والنباتات العطرية نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 33% بزراعة 651 مليون وردة، ونستهدف ملياري وردة عام 2026م.
ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي بقطاع العسل إلى 49% بإنتاج تخطى 3 آلاف طن في العام الحالي، وسط توقعات بوصول الإنتاج عام 2026م إلى أكثر من 7 آلاف طن، فيما بلغت نسبة الاكتفاء بقطاع المحاصيل البعلية 13% بإنتاج 27 ألف طن في العام الحالي، وسط توقعات بإنتاج 195 ألف طن في عام 2026م.
وأشار إلى أن كميات الإنتاج وصلت إلى خلال العام الحالي إلى أكثر من 350 ألف طن، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، مضيفاً أنه دعم 70 منتجاً متنوعاً؛ كما استهدف هذا العام زراعة 18 مليون شتلة، في مساحة أكثر من 150 ألف هكتار.
وفق “أخبار 24”.