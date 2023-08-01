إصدار رخصة “فال” لـ 10 منصات عقارية

أصدرت الهيئة العامة للعقار رخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، لـ 10 منصات عقارية إلكترونية، وذلك بعد اكتمال متطلبات الحصول عليها وأعمال الربط التقني معها.
وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في أعمال الربط التقني لمزيد من المنصات العقارية، حيث إن حصول المنصة على الرخصة والربط التقني معها يضمن امتثالها للاشتراطات، ويرفع من كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار بالمملكة، وموثوقية الإعلانات وذلك لربطها مع بوابة النفاذ الوطني.
وبيّنت أنّ المنصات الحاصلة على رخصة “فال” حتى الآن شملت: (عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي، وتطبيق ديل)، مشيرةً إلى أنه يتطلب من المنصات العقارية التي كانت مرخصة قبل سريان “نظام الوساطة العقارية” طلب ترخيص جديد للحصول على الرخصة، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها ومخالفتها.وفق “أخبار 24”.