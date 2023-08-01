“اتفاقية” لتبادل المعلومات بين “البيئة” و”هدف”

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمرصد الوطني للعمل في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اتفاقية لمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات.
وقالت “البيئة” إن الاتفاقية التي وقعها وكيل الوزارة للخدمات المشتركة محمد الزبيدي، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل أسامة الجميلي، تهدف إلى تحقيق التكامل وتعزيز التعاون المشترك وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بقطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وأوضحت أن هذه الأهداف تتحقق من خلال بناء دراسات وتقارير وأبحاث ومؤشرات لتحليل سوق العمل السعودية، والإسهام في تحديد العرض والطلب لدعم اتخاذ القرار من قبل صناع السياسات. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على التعاون لتعزيز المشاركة في سوق العمل، والإسهام في رفع جودة وكفاءة قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ونشر مؤشرات الأداء وقياس الأثر وتطوير منتجات مبنية على الحقائق والبيانات، تلبية لاحتياجات سوق العمل؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.