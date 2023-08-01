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جديد المحليات > 5 مزايا من ساعة “آبل” لكبار السن
01/08/2023   11:09 م

5 مزايا من ساعة “آبل” لكبار السن

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تحوي ساعات “آبل” الذكية الكثير من المزايا التي يمكن أن يستفيد منها كبار السن، خاصة قدرتها على مراقبة العديد من المؤشرات الصحية وإرسال تنبيهات حول الظروف الصحية المختلفة.

وتتضمن مزايا تلك الساعات إمكانية مشاركة البيانات الصحية مع أفراد الأسرة، والتي تصل إلى خمسة أشخاص، بالإضافة إلى استخدام ميزة الطوارئ واكتشاف السقوط حيث تعد تلك الميزة مثالية لكبار السن الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير مستقرين أثناء الحركة أو معرضين للسقوط.

وتشمل مزايا ساعة آبل إمكانية تتبع موقع كبار السن، وكذلك إتاحة تتبع الأدوية الخاصة بهم والحصول على تذكيرات لتناولها في موعدها. وفق “أخبار 24”.

5 مزايا من ساعة “آبل” لكبار السن

جديد المحليات
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