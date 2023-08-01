بالقوة الضاربة.. الأهلي يكتسح الشمال

حقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على الشمال القطري بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما، الثلاثاء، ضمن معسكر الأهلي المقام حاليًا في النمسا.
ودخل الأهلي المباراة تحت قيادة مدربه الجديد الألماني ماتياس يايسله وبتشكيلة مكونة من: إدوارد ميندي، علي مجرشي، فهد حمد، ريان حامد، إزجان أليوسكي، زياد الجهني، علي الأسمري، رياض بودبوز، رياض محرز، ماكسيمان وروبيرتو فيرمينو.
وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله فيرمينو، قبل أن يستهل ماكسيمان مشواره مع الأهلي بتسجيل هدف مع مطلع الشوط الثاني؛ ليعود فيرمينو ويسجل ثالث الأهداف، بل إن عبدالباسط هندي يسجل الهدف الرابع ليختتم فهد الرشيدي الخماسية.
وفق “سبورت 24”.