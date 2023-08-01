“الدوسري” يعد جماهير “الزعيم”: سنعيد ثقتكم

شدد لاعب نادي الهلال، سالم الدوسري على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد المغربي.
وقال الدوسري في مؤتمر صحفي: “جاهزون لخوض مواجهة الغد، وكسب اللقاء والتأهل، والمباراة تعد صعبة على الفريقين”.
وأضاف “سيكسب مواجهة الغد الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل في الملعب، وما علينا فعله هو تطبيق ما يطلبه منا المدرب”.
وشدد “الضغط على فريق مثل الهلال يكون تأثيره إيجابيًا؛ كونه اعتاد على اللعب تحت الضغط، ونحن في بداية موسم وفي قادم المباريات سنعيد الثقة الكاملة لجماهيرنا”. وفق “سبورت 24”.
واختتم “هبوط مستوى اللاعب أمر قد يحدث وعلى اللاعب مواصلة العمل لتفادي هذه المرحلة، وتقديم ما يسعد الجماهير”.