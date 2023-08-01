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رياضة > كلوب: السوق السعودي يُقلقني
01/08/2023   11:15 م

كلوب: السوق السعودي يُقلقني

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أبدى المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، قلقه من سوق الانتقالات السعودية.

وحدد كلوب، خلال لقاء مطول مع بي بي سي، مخاوفه من طول فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين حتى 20 سبتمبر، بينما تنتهي في انجلترا 1 سبتمبر.

وأوضح المدرب الألماني أن السعودية ستُعزز من استقطباتها البارزة في حين ستعجز الأندية الأوروبية بعد انتهاء الفترة.

وهي التصريحات التي تأتي بعد انتقال عدد من لاعبي ليفربول للمملكة مثل قائد فريقه هندرسون لصفوف الاتفاق، فابينيو لصفوف الاتحاد، وفيرمينيو لصفوف الأهلي.  وفق “سبورت 24”.

كلوب: السوق السعودي يُقلقني

رياضة
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