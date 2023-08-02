غبار معيق الرؤية بعدد من المناطق اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، من أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من المناطق.
وأوضح المركز أن الأجواء المصحوبة بالأتربة ستشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والباحة، وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.
وأشار إلى استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن، فيتوقع أن تسجل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية، فيما تصل الحرارة في الدمام إلى 47 درجة مئوية، وفي الرياض 46 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.
ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة في مكة المكرمة وبريدة 45 درجة مئوية، و42 درجة في المدينة المنورة، و41 درجة في جدة، و31 درجة في أبها، و34 درجة في الطائف.