العليمي: المملكة “صمام أمان”

عدّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي؛ النهج الأخوي والإنساني للمملكة، “صمام أمان” ليس فقط لليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة؛ وللسلم والأمن الدوليين.
وأكد العليمي أن الدعم السعودي، يُجسد موقف مشرّف؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويثبت الالتزام بدعم الشعب اليمني.
ورأى العليمي، أن الجهود الحكومية والفريقين الاقتصاديين بالبلدين، بالإضافة إلى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أثمرت عن هذا الدعم السخي للدولة ومواصلة إصلاحاتها الشاملة. وفق “أخبار 24”.
تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جاءت على خلفية الدعم الاقتصادي، الذي قدمته المملكة، لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، وضمان الأمن الغذائي، والذي بلغ 1.2 مليار دولار.