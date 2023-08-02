“استعراض” الأنظمة الدفاعية بجامعة ” المؤسس”

استعرض محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، خلال لقائه رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم مهام الهيئة وأدوارها والاستراتيجية الوطنية للتطوير الدفاعي.
وبين “السليمان”، خلال زيارته والوفد المرافق له مقر الجامعة، مجالات التعاون المشتركة والتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية، وتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بنشاط الهيئة للإسهام في توطين قطاع البحث والتطوير الدفاعي بالمملكة.
وأكد وفد الهيئة، في اجتماعاته مع رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، أهمية إسهامات الجامعة لقطاع البحث والتطوير والابتكار ذات العلاقة بنشاط الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين الجامعة والهيئة.
واطلع الدكتور السليمان والوفد المرافق، على أهم ما تقدمه الجامعة من معاهد ومراكز أبحاث ذات العلاقة بنشاط الهيئة، واستمعوا لشرح موجز عن إمكانيات وقدرات الجامعة التي تمتلكها ويمكن المساهمة بها لقطاع البحث والتطوير الدفاعي بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
ورحبت رئيسة الجامعة، بمحافظ الهيئة والوفد المرافق له للاطلاع على إمكانيات الجامعة، والتباحث لتأطير مستوى الشراكة والتطوير والابتكار في المجالات ذات العلاقة بالتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية والأمنية، من خلال عقد شراكات استراتيجية.
وأكد “السليمان”، أن الزيارة هي الخامسة للجامعات السعودية، ضمن أعمال الشراكات في الهيئة؛ نظراً لأهمية الجامعات في دعم أعمال الهيئة ودعم التأسيس العلمي للتطوير الدفاعي وترسيخ جذوره بالمملكة.
وأوضح أن جامعة الملك عبدالعزيز بتاريخها وثرائها العلمي شريك أساسي لأنشطة وأعمال الهيئة التي تهدف إلى تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات العلاقة بالتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية والأمنية.