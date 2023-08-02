موسم الروبيان بـ”الساحل الشرقي”

بدأت أسواق الأسماك في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مع غرة شهر أغسطس الجاري، باستقبال الموسم السنوي الخاص بـ”الروبيان”، الذي يمتد حتى 6 أشهر مقبلة، كما هو معتاد في هذا التوقيت من كل عام.
وقدّر مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، وليد الشويرد، كميات الروبيان التي تم اصطيادها بالمنطقة الشرقية خلال موسم العام الماضي بـ10 آلاف طن، مؤكداً أن حصيلة الصيد المتوقعة لهذا الموسم سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة وحافز لتطور المهنة وتوطينها.
وتوقع أن تبلغ الأسعار المتوقعة للروبيان خلال هذا الموسم للمنّ الواحد “16 كيلو”، ما بين 400 ريال للروبيان الصغير، و500 ريال للحجم المتوسط، و700 ريال للروبيان الكبير، و1000 ريال للروبيان الجامبو.
بدوره، اعتبر بائع الأسماك والروبيان صلاح المحيشي، أن فسح الصيد للروبيان بعد حظر الصيد الذي استمر لمدة ستة أشهر، يعد فرصة إلى تكاثر الروبيان في مختلف أماكن الصيد المنتشرة على طول ساحل المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن موسم الروبيان يمثل فرصة لصائدي الأسماك والروبيان والتجار والمتسوقين، مشيراً إلى أن أسعار الروبيان تختلف بحسب الحجم واللون ومكان الصيد.
من جانبه، شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عامر المطيري، على أن الوزارة تسعى للمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية الاقتصادية، والعمل على استدامتها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن حظر صيد الروبيان يأتي بهدف إعطائه فرصة للتكاثر والحد من استنزافه بالصيد الجائر، إضافة إلى المحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
وأكمل فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية إصدار التصاريح الخاصة بصيد الروبيان لقوارب الصيد بجميع فئاتها الموجودة على طول ساحل المنطقة الشرقية، والذي يمتد من محافظة الخفجي شمالاً إلى مدينة العقير جنوب محافظة الأحساء.