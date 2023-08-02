نجاح نقل وحدات الدم عبر “الدرونز”

نجحت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي “سبل” في تنفيذ تجارب فرضية لنقل وحدات الدم باستخدام الطائرات المسيرة “الدرونز”.
وتمت التجارب قبل الحج للعام الحالي، حيث نقلت وحدات الدم في المشاعر المقدسة، وذلك في إطار رغبة وزارة الصحة في تعزيز معايير السرعة والأمان للخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن.
ومن المقرر أن يطبق هذا النوع من النقل فعليًا في المواسم القادمة، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان الوصول السريع والأمان لجميع المصابين والحالات الطارئة والحرجة، باستخدام “الدرونز”، من خلال تخطي كافة العوائق التقليدية لتقديم الخدمات الإسعافية طبقًا لمعايير سلامة نقل الدم في التوقيت المناسب. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن استخدام “الدرونز” ساهم في اختصار الوقت المستغرق لنقل وحدات الدم بوسائل النقل التقليدية من ساعتين ونصف إلى دقيقتين، مما يحقق معايير الراحة والسلامة، وكانت نتائج هذه الفرضيات مبشرة.