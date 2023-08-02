إحالة مقيم لـ”النيابة” لتصنيعه مستحضرات مخالفة

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مقيمًا يعمل مندوبًا في إحدى المؤسسات التجارية للمستحضرات البيطرية إلى النيابة العامة، لحيازته وتصنيعه مستحضرات بيطرية مخالفة.
وقالت الهيئة إنه تم ضبط المندوب من قبل مأموري الضبط الجنائي خلال جولات الرصد والتقصي في مدينة الدمام أثناء نقله مستحضرات بيطرية في سيارة غير مبردة وبدرجة حرارة مرتفعة وعدم وجود خرائط حرارية ومقاييس لدرجة الحرارة.
وأوضحت أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تبيّن حيازة المندوب لمستحضرات دوائية بيطرية غير مسجلة، واستخدامه مواد أولية لتصنيع مستحضرات بيطرية كبخاخ لعلاج الطفيليات وبخاخ لعلاج أمراض العيون، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقتها للوائح الفنية.
وأكدت الهيئة أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفًا لأحكام قانون نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال أو بهما معًا.
وفق “أخبار 24”.