أعضاء مُتَوَفَيين دماغياً تنقذ 7 مواطنين

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقة ذوي متوفيين اثنين دماغياً في مستشفى النور بمكة، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بالتبرع بأعضائهما لصالح مرضى القصور العضوي النهائي، حيث تم إنقاذ حياة 7 مواطنين.
وتضمنت العمليات إجراء زراعة قلب أنقذت حياة مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً عانى مرض الفشل القلبي النهائي، كما تم إنقاذ حياة مواطن آخر يبلغ من العمر 61 عاماً وإنهاء معاناته مرض الفشل الرئوي النهائي وذلك بإجراء عملية زراعة رئة له، وتم إجراء عمليتي زراعة كبد وزراعة كلى لمواطن آخر يبلغ من العمر 63 عاماً.
كما تم إجراء عمليتي زراعة كلى لمواطنين آخرين يبلغان من العمر 65 عاماً أنهت معاناتهما مرض القصور الكلوي النهائي، وجلسات الغسيل الدموي، إضافة إلى إجراء عملية زراعة كبد أخرى لمواطنة تبلغ من العمر 53 عاماً كانت تعاني مرض القصور الكبدي النهائي. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية، وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية، مبيناً أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية مع فريق المركز للاستفادة من هاتين الحالتين.