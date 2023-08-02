مسح لاستخدام الأسر والأفراد لتقنية المعلومات والاتصالات

بدأت الهيئة العامة للإحصاء، منذ الأحد في تنفيذ مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد بهدف توفير بيانات إحصائية حول تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.
وأوضحت أن المسح يستهدف توفير بيانات ومؤشرات عن مدى توفر أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الأسر، وتوفير بيانات ومؤشرات عن استخدام الأفراد للتجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت وتنفيذهم للمعاملات الحكومية عن طريق الإنترنت، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.
وأضافت أن المسح يستهدف أيضا إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، بجانب تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن نشاط تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز وتطوير النشاط في المملكة، مؤكدة أن المسح متاح حتى 26 أغسطس الحالي. وفق “أخبار 24”.