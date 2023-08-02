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02/08/2023   2:32 م

“إعفاء إلكتروني” من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة

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أطلقت وزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الإعفاء يمنح للراغبين في زيارة المملكة لأغراض الأعمال والسياحة والدراسة والعلاج، مضيفة أن ميزة الإعفاء الإلكتروني التأشيرة تتيح زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر، كما تعد هذة الميزة تسهيلاً متقدماً في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكـة.

وأضافت أنه يمكن الحصول على الإعفاء من خلال تعبئة طلب الإعفاء في المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، على أن يتم تقديم الطلب قبل موعد السفر إلى المملكة بـ90 يوماً وبحد أقصى 48 ساعة، على أن ترسل الموافقة عبر البريد الإلكتروني للمستفيد خلال 24 ساعة من تقديم الطلب. وفق “أخبار 24”.

“إعفاء إلكتروني” من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة

جديد المحليات
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