بأمر الملك.. تمديد “حساب المواطن” والدعم الإضافي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
جاء التوجيه في إطار الرعاية المستمرة التي يوليها خادم الحرمين وولي العهد، للمواطنين والمواطنات، في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
وتأتي الخطوة استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، وكذلك التوجيه الملكي في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى يوليو 2023م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً. وفق “أخبار 24”.