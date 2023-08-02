ارتفاع أرباح “الأبحاث والإعلام” إلى 302.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام إلى 302.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2023، بنسبة قدرها 8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت أرباحها 281.2 مليون ريال.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي، وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.8%، مضيفة أن التكاليف المباشرة للفترة الحالية ارتفعت مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.
وأكدت الشركة، في تقريرها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، أن أرباحها ارتفعت في الربع الثاني مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي بنسبة 7.6% من 168.7 مليون ريال إلى 181.6 مليون ريال، بسبب ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.5%، لافتة إلى أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع أرباحها مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة أكبر من 50% من 121 مليون ريال 181.6 مليون ريال بسبب ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 21.1%.