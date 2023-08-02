“حصر وجرد” الأصول يدخل حيز التنفيذ بـ”الجوازات”

أدخل المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مشروع حصر وجرد وتوسيم وتقييم الأصول؛ حيز التنفيذ، والذي يهدف لتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل لأصول الدولة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ويطابق المشروع، المعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية، على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية، مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.
ويعد المشروع أحد مبادرات التحول لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق، والذي يتمثل في حصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية لإعداد الأرصدة الافتتاحية وبناء المركز المالي. وفق “أخبار 24”.