“الدرعية”.. تاريخٌ و”عالمية”

حصلت شركة الدرعية على شهادة “LEED PLATINUM” المعروفة في مجال الاستدامة وتصاميم المباني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، عن المرحة الأولى من المخطط الرئيسي للدرعية.
وتُعد هذه الشهادة الأولى من نوعها التي يمنحها المجلس الأمريكي لمشروع في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو ما يُعد تتويجاً للجهود والمعايير البيئية الملتزمة والتخطيط والتصاميم الحديثة والمستدامة، التي يتم تطبيقها في المشروع.
وتتضمن المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي للدرعية، مشروعاً فاخراً متعدد الاستخدامات؛ مدعوماً بمرافق ترفيهية وثقافية ومحلات تجارية وسكنية على أعلى مستوى، كما تم بناء هذه المشاريع وتصميمها حول الساحات العامة الرئيسية وبالقرب من الأماكن المفتوحة.
وتوفر التصاميم الحضرية للمشروع مناخاً معتدلاً؛ وفق تصاميم تراعي التوسع في المناطق المظللة واستقبال الرياح الباردة، بعيداً عن أشعة الشمس، إضافة إلى أن المشروع خالٍ من السيارات؛ وهو ما يوفر مساحات واسعة للمشاة، ويعزز إجراءات الاستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن الجائزة تمثل اعترافاً مهماً من إحدى أهم المؤسسات العالمية الشهيرة، بالتزام مشاريع الدرعية ببناء مستقبل أكثر ذكاءً ومرونة وشمولية وبيئة عمل آمنة ومستدامة.
وأضاف أن شركة الدرعية حققت إنجازاً لافتاً في توفير بيئة عمل أمنة من خلال إكمالها أكثر من 50 مليون ساعة عمل بدون إصابات في مشاريعها كافة، والتي استقبلت أكثر من مليون زائر خلال الأشهر الماضية.
وقال: “حصولنا على الشهادة البلاتينية للمرحلة الأولى من المخطط الرئيسي للدرعية، كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، يُمثل تكريماً لمسيرتنا في تنفيذ مشاريع حديثة تراعي أعلى معايير الاستدامة”، مؤكداً أن الدرعية نموذج يحتذى به في هذا المجال، كما أن هذه الشهادة الدولية سلطت الضوء على نهج وخطط الاستدامة بالدرعية، في ظل الخصوصية والتفرد والعراقة التي تتميز بها.
من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية (USGBC)، بيتر تمبلتون، إن “LEED” تهدف إلى تحول المباني نحو الاستدامة، مشيراً إلى التأثير الذي تحدثه على مستوى المدينة والمجتمع، لا سيما في المجالات ذات العلاقة بصحة الإنسان والبيئة.وفق “أخبار 24”.
وذكر أن حصول المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي للدرعية على أول شهادة بلاتينية في الشرق الأوسط “LEED v4.1 للمدن: التخطيط والتصميم”، سيساعد مجلس المباني الخضراء الأمريكي أيضاً على الاستمرار في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال توفير البنية التحتية الخضراء للجميع.
وتعد الشهادة جائزة عالمية معروفة في مجال تحقيق وقيادة الاستدامة، وتوفر إطاراً للمباني الخضراء الفعالة والموفرة للتكلفة، إضافة إلى أنها أكثر برامج شهادات الاستدامة شهرة في العالم.
كما يوفر برنامج “LEED ” للمدن والمجتمعات”، معايير عالمية وأساليب جديدة لقياس الأداء في مجال الاستدامة؛ بهدف المضي قدماً نحو إنشاء مدن مرنة وخضراء وشاملة وذكية.