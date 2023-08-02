القتل لـ”غادر” أخيه “غيلة” أثناء نومه

نفذت وزارة الداخلية، حكم القتل حدًا بجاني في منطقة القصيم قتل أخيه.
وأكدت الوزارة أن طلال بن سعود بن سبيل العوفي – سعودي الجنسية – أقدم على علـى قـتـل أخيه إبراهيم، وذلك بطعنه بسكين في صدره وهو نائم؛ مما أدى إلى وفاته.
وأوضحت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.
ولفتت إلى أنه تم الحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، ونفذ حكم القتـل حـداً بالجاني اليوم. وفق “أخبار 24”.