تأهيل 70 كيلو من “وادي حنيفة”

كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للري تعتزم تطوير وتأهيل مجرى وادي حنيفة بطول 70 كيلو، وتحديداً من مزرعة الصافي بالخرج إلى روضة التوضيحية.
ويقع وادي حنيفة على أرض يصل طولها إلى 120 كم ممتداً من حافة طويق التي تمثل الحدود الشمالية للوادي مخترقاً الجزء الأوسط من هضبة نجد، إلى الحاير جنوب الرياض، ويتراوح عمق مجراه بين10 أمتـار و100 متر، كما يتـراوح عرضــه بيـن 100 متر وما يقرب من 1000 متر كأقصى اتساع.
ويمثل الوادي مصرفاً طبيعياً لمياه السيول والأمطار لمساحة تقدر بـ 4000 كم مربع من المناطق المحيطة به، حيث تصب فيه روافد طبيعية من الأودية والشعاب تزيد على 40 وادياً أشهرها من جهة الغرب ” الأبيطح، العمارية، صفار، المهدية، وبير، لبن، نمار، الأوسط، ولحا ” ومن جهة الشرق ” الأيسن والبطحاء ” وتبلغ كمية المياه التي تصب فيه يومياً حوالي سبعمائة ألف متر مكعب من المياه. وفق “أخبار 24”.
وينقسم الوادي إلى خمسة أقسام ابتداءً من مجراه هي “بطن الوادي، والسهل الفيضي، والمصاطب الرسوبية الأفقية، أو المستوية الأسطح، والجروف، والأودية، والشعاب” ويزدهر على ضفاف وادي حنيفة التجمعات السكانية كالبلدات والقرى، حيث يعمل السكان بالأنشطة الزراعية كالمشاتل، وبساتين النخيل، والحبوب، والخضراوات، والفواكه، بالإضافة إلى ما يحتويه الوادي من المنشآت الأثرية والآبار والسدود.