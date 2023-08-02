“الخريف”: نسعى لنكون بيئة حاضنه لـ”المبتكرين”

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن الوزارة تعمل على إيجاد بيئة حاضنة للابتكار والإبداع لمساعدة كل مبتكر وإيجاد الطريق المناسب لدعمه، والوصول لعدد من الأهداف، أبرزها نقل الأفكار إما للتصنيع أو لنماذج العمل الموجودة في الصناعة وخارجها، كاشفاً أن بعض الأفكار التي قدمها المشاركون قادرة على أن ترى النور قريباً.
جاءت تصريحات الوزير الخريف، خلال تدشين الفعالية الأولى للابتكار الصناعي تحت عنوان “عقول مبتكرة لوطن يصنع”، بمشاركة عدد من المبتكرين وجهات منظومة الصناعة والتعدين وعدد من الجهات الحكومية الداعمة.
وكرم وزير الصناعة، عدداً من المبتكرين والمبتكرات نظير ما قدموه من أفكار نوعية في عدد من الأنشطة الصناعية، موضحًا خلال كلمته أن المملكة أعادت هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار لتكون منظومة قوية ومدعومة بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، خلال لجنة يرأسها سموه وتضم جميع أصحاب المصلحة بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
واطلع خلال جولته في المعرض المصاحب للفعالية على الأجنحة الخاصة بالابتكارات الصناعية، قدم فيها المبتكرون عروضاً عن ابتكاراتهم، كما تضمنت الفعالية ورش عمل لمناقشة برامج ومبادرات الوزارة وجهات المنظومة كمسرعات وحاضنات الأعمال الصناعية والممكنات والحوافز الأخرى.وفق “أخبار 24”.
وتهدف فعالية الابتكار الصناعي إلى استعراض تجارب المبتكرين المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتقديم الدعم والحوافز لهم للمساهمة في تحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع على أرض الواقع، وذلك ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهادفة إلى تنمية البحث والتطوير والابتكار الصناعي، بما يُحقق المواءمة بين برامج ومبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية واحتياجات القطاع الصناعي الفعلية ويدعم رحلة المبتكرين.