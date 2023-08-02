نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 12.6 ألف مستفيد من “أجير” بـحج 1444″
02/08/2023   11:28 م

12.6 ألف مستفيد من “أجير” بـحج 1444″

+ = -
36

أوضح برنامج “أجير”، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد المستفيدين في موسم حج 1444هـ، بلغ أكثر من 12.6 ألف مستفيد، في 626 منشأة مستفيدة من خدمات البرنامج.

وقال إن المستفيدين من الخدمة بينهم أكثر من 7 آلاف سعودي، ما أسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأبان البرنامج أن الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية توظيف العمالة الموسمية والمؤقتة لتلبية احتياجات المؤسسات خلال موسم الحج، عبر توثيق العلاقة التعاقدية بين الفرد والمنشأة، وذلك من خلال إتمام عملية التعاقد، وإصدار تصريح “أجير الحج” بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن الخدمة أسهمت في إدارة وتنظيم العمل بموسم الحج، وتغطية احتياجات المنشآت المشاركة من خلال عرض الفرص الوظيفية، وقد استفاد من خدمة إصدار تصاريح العمل المؤقتة المنشآت والمؤسسات التي تعمل في قطاعات خدمة ضيوف الرحمن، والتموين والإعاشة، والنقل البري والتخزين، وخدمات الأعمال.

No Image

وفق “أخبار 24”.

12.6 ألف مستفيد من “أجير” بـحج 1444″

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269006.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com