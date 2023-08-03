طقس حار مستمر وأمطار وأتربة بالمناطق الجنوبية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، وتمتد إلى منطقة الباحة.
وأشار المركز إلى تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم والحدود الشمالية، وكذلك بطول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.
ونوه إلى استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، فيتوقع أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية، فيما تكون الحرارة في الدمام 48 درجة، و47 درجة بحفر الباطن، و46 درجة بالرياض. وفق “أخبار 24”.
في حين تسجل درجات الحرارة في مكة المكرمة وبريدة 45 درجة مئوية، بينما تسجل 43 درجة بالمدينة المنورة، و41 درجة في جدة، و31 درجة في أبها، بينما ستسجل الحرارة في الطائف 34 درجة.