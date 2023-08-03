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جديد المحليات > “البنك الدولي” يعلّق تمويل عملياته بالنيجر
03/08/2023   7:18 ص

“البنك الدولي” يعلّق تمويل عملياته بالنيجر

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أعلن البنك الدولي، أمس (الأربعاء)، تعليق تمويل جميع عملياته في النيجر حتى إشعار آخر، معرباً عن قلقه إزاء الأوضاع في البلاد عقب الإطاحة بالحكومة إثر انقلاب عسكري.

وأكّد البنك الدولي، الذي يراقب الوضع في النيجر من كثب، على استمرار شراكاته مع القطاع الخاص ولكن بحذر، حيث أنفق مطلع العام الجاري 730 مليون دولار بخلاف 1.5 مليار دولار خلال 2022.

على صعيدٍ متصل، لم يُقدم صندوق النقد الدولي على اتخاذ إجراء مماثل حتى الآن، حيث وقّع مطلع يوليو المنصرم برنامجاً لمساعدة البلاد بمبلغ قدره 131.5 مليون دولار. وفق “أخبار 24”.

“البنك الدولي” يعلّق تمويل عملياته بالنيجر

جديد المحليات
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