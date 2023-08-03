الاتحاد بالعلامة الكاملة لربع نهائي كأس الملك للأندية

فاز فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الشرطة العراقي مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية.
وتقدم فريق الاتحاد بهدف سجله لاعبه أحمد بامسعود في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل عبدالمجيد أبو بكر للشرطة العراقي في الدقيقة 80 ثم خطف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.
ورفع الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 متصدراً جدول ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما توقف رصيد الترجي عند النقطة الثانية في المركز الثالث.
ومن المنتظر أن تقام مواجهة سعودية خالصة في ربع النهائي بين الاتحاد والهلال يوم السبت المقبل على مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وذلك بعدما تصدر الاتحاد مجموعته بالعلامة الكاملة، بينما احتل الهلال المركز الثاني.
ملخص بأحداث المباراة:
وبدأ الشوط بسيطرة من قِبل فريق الاتحاد على الكرة في محاولة لتسجيل هدف التقدم. وأوقف دفاع نادي الشرطة العراقي محاولة هجمة قادها لاعب الاتحاد مد الله العليان.
وأرسل لاعب الشرطة العراقي أحمد يحيى كرة عرضية في الدقيقة 8 أبعدها مدالله العليان. وأرسل لاعب الشرطة العراقي محمود مواس كرة عرضية في الدقيقة 17 ولكن أبعدها دفاع الاتحاد قبل أن تصل لزميله أحمد فرحان.
وأرسل لاعب الاتحاد هارون كمارا في الدقيقة 18 كرة عرضية ولكنها خرجت لرمية مرمى. وأرسل لاعب الاتحاد مدالله العليان كرة عرضية في الدقيقة 28 ولكنها ارتطمت في اللاعب صالح العمري لتصل سهلة ليد حارس مرمى الشرطة العراقي.
وسجل أحمد بامسعود الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 36 عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك الشرطة العراقي. وتصدى دفاع الشرطة العراقي مع بداية الشوط الثاني لمحاولة من لاعب الاتحاد هارون كمارا.
وأرسل لاعب الشرطة العراقي أحمد فرحان كرة عرضية في الدقيقة 57 ولكنها خرجت لرمية مرمى في النهاية. ودفع المدير الفني لفريق الشرطة العراقي في الدقيقة 58 باللاعب أسو رستم بدلاً من محمود المواس.
وجاءت عرضية من لاعب الشرطة العراقي أحمد فرحان ولكن أبعدها أحمد شراحيلي في الدقيقة 59. وسدد لاعب الشرطة العراقي أسو رستم كرة في الدقيقة 62 ولكنها ارتطمت في دفاع الاتحاد ووصلت سهلة لحارس المرمى غروهي.
ودفع المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو في الدقيقة 67 باللاعب كريم بنزيما بدلاً من هارون كمارا، وباللاعب عبدالرزاق حمدالله بدلاً من مهند الشنقيطي، وباللاعب مروان الصحفي بدلاً من إيغور كورنادو.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 69 البطاقة الصفراء للاعب الشرطة العراقي علي عبدالمجيد أبو بكر؛ بعد كرة مشتركة مع لاعب الاتحاد عوض الناشري. ودفع المدير الفني لفريق الشرطة العراقي في الدقيقة 70 باللاعب أمير صباح بدلاً من علاء عبدالزهرة.
وسدد لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله كرة وصلته في الدقيقة 71 من زميله كورنادو ولكنها علت المرمى. وردّ لاعب الشرطة العراقي أمير صباح بتسديدة في الدقيقة 73 ولكنها وصلت سهلة ليد حارس الاتحاد غروهي.
وتصدى غروهي في الدقيقة 77 لتسديدة من لاعب الشرطة العراقي فهد يوسف. ودفع المدير الفني للاتحاد نونو سانتو في الدقيقة 78 باللاعب جوتا بدلاً من صالح العمري ورومارينهو بدلاً من سلطان الفرحان. وفق “سبورت 24”.
وتعادل فريق الشرطة العراقي في الدقيقة 80 عن طريق لاعبه عبدالمجيد أبو بكر. واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 83 بعد كرة مشتركة بين لاعب الشرطة العراقي كرار عامر ولاعب الاتحاد إيغور كورنادو. وسدد كريم بنزيما ركلة الجزاء بنجاح ليُسجل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 84.