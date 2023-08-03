سافيتش يدخل خيارات النصر

علمت مصادر صحفية مقربة من البيت النصراوي أن مدافع أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش لاعب منتخب الجبل الأخضر، دخل ضمن خيارات المفاوض النصراوي للتوقيع معه خلال فترة التسجيل الحالية بعد طلب المدير الفني لنادي النصر البرتغالي لويس كاسترو.
ويعتبر سافيتش أحد المدافعين البارزين في صفوف أتلتيكو مدريد، حيث سبق وخاض العديد من التجارب مع فيورنتينا الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.
من جهة أخرى أكدت مصادر “سبورت 24″ ” أن نادي النصر سيوقع عصر غداً عقداً مع شركة سواني لتنضم هذه الشركة للشركات الراعية للنادي خلال الموسم القادم.