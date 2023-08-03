الفيحاء يواصل تدريباته اليومية على فترتين

واصل فريق الفيحاء اليوم الأربعاء تحضيراته بحصتين صباحية ومسائية، وذلك استعداداً لبدء منافسات الموسم الرياضي المقبل 2023-2024.
وأجريت الحصة الصباحية في الصالة الرياضية، وتضمنت تمارين القوة العضلية، إلى جانب تمارين التحمل ورفع المعدل اللياقي.
وفي الفترة المسائية أجرى اللاعبين تمارينهم على ملعب الشيخ طارق الرميح بمقر النادي، بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش، والذي ركز على تعزيز الجوانب الفنية والتكتيكية عبر عدة محطات تدريبية اشتملت على التحولات الدفاعية والهجمات المرتدة وتقارب الخطوط، وخلق المساحات، قبل أن يفرض مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب. وفق “سبورت 24”.