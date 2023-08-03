إطلاق برنامج “طاقات واعدة”.. والتقديم متاح للجنسين

أطلقت وزارة الطاقة، اليوم (الخميس)، برنامج “طاقات واعدة”، الذي يستهدف استقطاب الطاقات الوطنية الشابة، وتزويدها بالمهارات اللازمة؛ لتعزيز معرفتها العلمية، وبناء خبراتها العملية في تخصصات مختلفة ومسارات وظيفية متخصصة تدعم أعمال قطاع الطاقة.
وأفادت الوزارة أن البرنامج يركز على التخصصات الهندسية والتقنيّة والإداريّة، مشيرة إلى أن التقديم على الالتحاق في البرنامج متاح للكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة من الجنسين من حديثي التخرج في التخصصات المطلوبة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن البرنامج يعمل على تدريب الكفاءات الشابة على رأس العمل، في مسارات تخصصية تخدم مختلف مكونات قطاع الطاقة، وينمي مواهبهم ويحفزهم للحصول على شهادات احترافية ومهنية متخصصة، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة، بالتعاون مع أفضل الجهات الوطنية والعالمية، مشيراً إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني.