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جديد المحليات > “سدايا” تُدرّب 8.7 ألف موظف في 6 أشهر
03/08/2023   1:03 م

“سدايا” تُدرّب 8.7 ألف موظف في 6 أشهر

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أنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة في معهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني، تدريباً تقنياً لنحو 8.7 ألف موظف وموظفة من منسوبي الجهات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2023.

وقدم المعهد 463 برنامجاً تدريبياً شارك فيه 8774 موظفاً وموظفة من 50 جهة حكومية بالمملكة، تلقوا خلالها عدداً من المعارف والمهارات التقنية التي تدخل في مختلف المجالات العملية لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة عن طريق هذه الجهات والوصول بها إلى الجودة العالية.

وأوضحت الهيئة أن البرامج التدريبية شملت مجالات تقنية المعلومات، والشبكات والأنظمة الأمنية والإدارية، بمعدل 5344 ساعة تدريبية. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن هذه البرامج تأتي في إطار مهام الهيئة الموكلة إليها، المتضمنة في بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة بقطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية، والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن.

“سدايا” تُدرّب 8.7 ألف موظف في 6 أشهر

جديد المحليات
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