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جديد المحليات > رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا
03/08/2023   1:05 م

رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة warminsko – mazurskie ببولندا.

وأفادت الهيئة بأنها رفعت الحظر بعدما أكدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المقاطعة (warminsko – mazurskie) بجمهورية بولندا وعدم وجود تفشٍ جديد للمرض فيها.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء رفعت مؤخراً الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة، ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة مازوويكي في بولندا.وفق “أخبار 24”.

رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

جديد المحليات
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