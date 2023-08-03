ارتفاع أرباح سابك بنسبة 79%

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” ارتفاع أرباحها بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من عام 2023م إلى 1.18 مليار ريال، بزيادة قدرها 79% مقارنة بالربع السابق.
وأضافت، في تقريرها عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، أن إعادة تقييم المكاسب في حقوق الخيارات المتعلقة باتفاقيات المشاريع المشتركة أثرت بشكل إيجابي على نتائج الشركة المالية، مما أدى إلى زيادة صافي الدخل مقارنة بالربع السابق.
ولفتت الشركة إلى أن أرباحها بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الحالي انخفضت مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي بنسبة 85.1% من 7.9 مليار إلى 1.18 مليار ريال، لكون أن الاقتصاد العالمي شهد استمراراً في التباطؤ نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض في الكميات المبيعة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن ذلك أدى إلى انخفاض حاد في إجمالي الربح والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب “EBIT”، على الرغم من انخفاض تكلفة مواد اللقيم وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع على أساس سنوي، فيما انخفضت حصة سابك في نتائج المشاريع المشتركة غير التكاملية والشركات الزميلة بشكل ملحوظ.
ونوهت بأن استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بنسبة 87.2% من 14.4 مليار ريال إلى 2.1 مليار.