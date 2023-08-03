“250 ألف” غرامة لشركة خالفت نظام “بدائل لبن الأم”

قرر وزير الصحة، فهد الجلاجل، اعتماد توقيع عقوبتين على شركة لمخالفتها نظام تداول بدائل حليب الأم، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم رصد عدة مخالفات لنظام تداول بدائل حليب الأم، الأمر الذي دعاها إلى إصدار هذين القرارين عن تلك المخالفات بغرامات مالية تصل إلى 250 ألف ريال.
وأشارت إلى أن المخالفات تمثلت في دخول مندوبي شركة بدائل حليب الأم مستشفيات وتوزيع نشرات عن بدائل حليب الأم في المنطقة الشرقية وهو ما يعد مخالفة للمادة الخامسة من النظام الذي ينص على حظر الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع. وفق “أخبار 24”.
ويذكر أن نظام تداول بدائل حليب الأم في المملكة صدر بمرسوم ملكي عام 2004، كما تم تحديث لائحته التنفيذية بقرار وزير الصحة عام 2019، وذلك التزاماً بتطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم الذي وقعت المملكة على تطبيقه عام 1981م.